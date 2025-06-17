Ayşe'nin hayatını kabusa çeviren arkadaşlık: Şantaj yetmedi, ölümle tehdit etti!

Ankara'da Ayşe K. eski erkek arkadaşı Batu İ. tarafından tehdit ve şantaja maruz kaldı. Genç kadının ailesine mesajlar atan adamın istediği parayı da veren Ayşe K. kurtulamayacağını anlayınca soluğu mahkemede aldı.

Olay Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşandı. 30 yaşındaki Ayşe K., 2024 yılında sosyal medyadan tanıştığı 25 yaşındaki Batu İ. ile birliktelik yaşamaya başladı. Ancak genç kadının hayatı kıskançlık krizleriyle kabusa döndü.

Ayşe K., Batu İ.'nin, görüştüğü arkadaşlarını arayarak tehdit etmesi ve evden çıkmasını istememesinin ardından ayrılmak istedi.

KADIN CİNAYETLERİ ÜZERİNDEN TEHDİT!

Ayşe K.'nın ayrılmak istemesi üzerine iddiaya göre Batu İ., mesaj atarak "Herkes kadın cinayetlerinin neden işlendiğini söyler ama bir de onu yapan adama sormak lazım neden yaptı diye" tehdit etti ve ilişkilerinin devam etmesi için baskı yaptı.

Batu İ.'nin Ayşe K.'dan oturduğu evin giriş kapısına kamera yerleştirerek görüntüleri kendisine göndermesini istedi. Ayşe K., teklifi kabul etmeyerek Batu İ.'ye görüşmek istemediğini söyledi.

KADININ AKRABALARINA MÜSTEHCEN MESAJLAR ATTI

Sabah'ın haberine göre ayrılığın ardından Batu İ., Ayşe K.. adına açtığı sosyal medya hesaplarından genç kadının akrabalarına "Merhaba ben Ayşe. Evli adamlarla otele gidiyorum, uluslararası çalışıyorum" şeklinde mesajlar gönderdi.

Durumu öğrenen Ayşe K., elinde kendisine ait müstehcen görüntülerin olması nedeniyle şikayetçi olmaya korkarak durumu erkek kardeşine anlattı.

Ayşe K.'nın erkek kardeşi Batu İ.'yi arayarak kardeşini rahat bırakmasını söylemesi üzerine Batu İ., hakaret ederek, "Ablana harcadığım paraları tek tek yollasın. Yollamadığı takdirde başka yollara başvuracağım. Bundan sonra bir şey olduğu zaman beni aramayın" dedi.

Bunun üzerine Batu İ.'nin tehdidinden korkan Ayşe K., Batu K.'nın hesabına 21 bin TL gönderdi.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ AİLESİNE ATTI

Ayşe K., Batu İ.'nin gönderdiği paranın ardından tehditlerinin son bulacağını düşünürken Batu İ., annesini arayarak kendi ilişkilerinden önce ayrıldığı nişanlısı hakkında aralarında geçenleri anlattı ve kızlarının birçok erkekle birliktelik yaşadığını söyledi.

Bununla da yetinmeyen Batu İ., Ayşe K. ile görüntülü konuşama yaptıkları sırada ekran kaydı aldığı müstehcen görüntüleri de anne ve babasına gönderdi.

Batu İ.'nin yurtdışı numaraları üzerinden kendisini ve aile üyelerini arayarak tehdit etmesine dayanamayan Ayşe K., Avukatı Emre Altun aracılığıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

DAVALIK OLDU

Avukat Altun suç duyurusu dilekçesinde, Batu İ. tarafından Ayşe K.'nın ısrarlı devam eden psikolojik şiddet, hakaret, tehdit ve şantaj eylemlerine maruz kaldığını kaydederek, müvekkili adına sahte sosyal medya hesapları açtığını, özel görüntülerini birçok kullanıcı hesabına gönderdiğini, kendisi ile görüşmeye zorladığını, ölümle tehdit ettiğini ifade etti.

Müvekkilinin yoğun baskı, sindirme sürecinde çok defa cevap vermese de yaşadığı ağır baskı ve travma dolayısıyla cevap vermek zorunda bırakıldığını kaydeden Avukat Altun dilekçesinde, şüphelinin eylemelerinin son bulmadığı, müvekkilinin uzman desteğine ihtiyaç duyduğunu ve sokağa dahi çıkamaz hale geldiğini belirtti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Avukat Altun, Ayşe K.'nın şüpheli Batu İ. tarafından çok sayıda hukuka aykırı, birçoğu da şiddet niteliğinde eyleme maruz kaldığını bu nedenle özel olarak korunması gerektiği talebinde bulundu.

Ankara 1. Aile Mahkemesi tarafından Batu İ. hakkında 3 ay süreyle koruma kararı çıkarılırken, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Zincirleme şekilde tehdit', 'Şantaj', 'Zincirleme şekilde hakaret', 'Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması', 'İftira', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından soruşturma başlatıldı.