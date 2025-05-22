Bankacı Perihan'ın 34 milyonluk vurgunu! Yaptıklarını tek tek anlattı: Kripto aldım, nişanlıma gönderdim...

Konya'da banka görevlisi Perihan Yazar ve nişanlısı 43 müşterinin 34 milyon lirasını zimmetine geçirdi. Gözaltına alınan Yazar, suçu nişanlısına yüklerken parayla ne yaptığını tek tek anlattı.

Konya'da özel bir bankada çalışan 38 yaşındaki Perihan Yazar, geçtiğimiz yıl Mart ve Haziran ayları arasında nişanlısı Settar Arslan'la milyonlarca liralık vurguna imza attı. Çift geçtiğimiz yıl temmuz ayında gözaltına alındı.

Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sabah'ın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Perihan Yazar ve Settar Arslan hakkında '5411 Sayılı Bankacılık Kanuna Aykırılık' suçundan 21'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

"BORÇLARIMIZI ÖDEMEK İÇİN YAPTIM"

İddianamede Perihan Yazar'ın ifadesine yer verildi. Kendisini nişanlısının yönlendirdiğini belirten Yazar, "49 farklı müşterinin hesabından işlem yaptım. Bunu da kendi borçlarımı, nişanlımın borçlarını ödemek ve vade dönüşümlerinde aldığı paraları yerine koymak maksadıyla yaptım.

25 KİŞİNİN HESABINA PARA AKTARMIŞ

Tanıdığım 25 kişinin bu banka dışındaki hesaplarına paraları aktardım. Paraların büyük kısmını kendime ait farklı banka hesaplarına yatırttım. 1 milyon 500 bin TL'lik kısmı ile borçlarımı ödedim.

"KRİPTODA 20 MİLYON LİRA KAYBETTİM"

20 milyon 700 bin TL'lik kısmını kripto borsasında kaldıraçlı işlem açarak kaybettim. 11 milyon 200 bin liralık kısmını ise nişanlıma iletmek üzere 7 kişinin hesabına aktardım. Bu kişiler de nişanlımın sahibi olduğu firmanın kağıt üzerindeki sahibi olan H.D'nin banka hesaplarına paraları gönderdiler.

SUÇU NİŞANLISINA YIKTI

Bu parayı Settar kendisi yönetti. Settar olayların başında kendisinin borçları olduğunu söyleyerek , 'Bankadan bir şekilde para ayarlayamaz mısın' diyerek beni bu işe yönlendirdi" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLAMADAN 6 KİŞİNİN PARASINI VERMİŞ

İddianamede MASAK raporu da yer aldı. Settar Arslan'ın tarım ve hayvancılık üzerine iş yaptığı şirketi ve kağıt üzerinde sahibi olarak görülen H.D'nin banka hesaplarının incelendiği belirtilen raporda, Perihan Yazar'ın ifadelerinde söylediği üzere arkadaşları olan ve para nakline aracılık eden 25 farklı müşteriden 7'sinin banka hesaplarından H.D'nin hesaplarına para transferi yapıldığı, bu parayı Settar Arslan'ın yönettiği ve paraları şirketinin üzerine aktardığı belirtildi.

Bankanın teftiş kurulu tarafından hazırlanan raporda ise Perihan Yazar'ın 49 banka müşterisinin hesabından işlem yaptığı, 6 müşteriden elde edilen 2 milyon 500 bin TL'lik zimmet tutarının soruşturma başlamadan önce yerine konduğunu belirtti.