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Bariyere ok gibi saplandı! Feci kazada baba kız can verdi

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Bariyere ok gibi saplandı! Feci kazada baba kız can verdi
Başlık ResmiBariyere ok gibi saplandı! Feci kazada baba kız can verdi

Çankırı'da bariyere çarpan araçtaki baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Feci kazada ağır yaralanan anne ise hastaneye kaldırıldı.

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Çankırı'da Murat İlhan (39) idaresindeki 55 GN 880 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Çavundur mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

BABA KIZ ORACIKTA CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Murat İlhan ile 9 yaşındaki kızı Zeynep İlhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bariyere ok gibi saplandı! Feci kazada baba kız can verdi
Başlık ResmiBariyere ok gibi saplandı! Feci kazada baba kız can verdi

ANNE AĞIR YARALI

Kazada ağır yaralanan anne Hanife İlhan (37), itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bariyere ok gibi saplandı! Feci kazada baba kız can verdi
Başlık ResmiBariyere ok gibi saplandı! Feci kazada baba kız can verdi
Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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