Bartın'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Bartın'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Bartın-Karabük kara yolu Kirazlı Köprü Barajı mevkisinde, Hüseyin E. (34) idaresindeki otomobil, Tuncay S. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan Hatice S. (46) ve Ceydanur S. (6) yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine jandarma, polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken Hatice S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda trafik ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.