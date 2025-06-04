Kaza yapan turistleri, Türk anası bağrına bastı! Sosyal medyada viral olan Çinli kafile

Denizli'de yaşanan kazada araçtan Çinliler çıktı. Çin'den Türkiye'ye tatile gelen turist kafilesi için uygun araç bulunamayınca karakola gelen tercüman annesiyle birlikte sahip çıktı. Çinli kafile ve anne Ünay'ın görüntülerine sosyal medyada beğeni yağarken, tercüman Adnan Ünay yaşananları anlattı.

Çin'den önce Antalya'ya gelen ardından Fethiye'de tatil yapan Çinli 5 turist, İzmir'deki uçuşlarından önce Denizli'nin dünyaca üne sahip Pamukkale travertenlerini de görmek istedi.

Fethiye'den Pamukkale'ye gitmek için yola çıkan Jue Zhu, Melody Dang, Nanaç Nie, Doreen Du ve Joan Sun, Acıpayam ilçesinde trafik kazası yaptı.

Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri ise kafile ile aralarında iletişim kurması amacıyla yeminli tercüman Adnan Ünay'ı çağırdı.

Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığına giden Adnan Ünay, burada ücret almadan Çinli kafile ile jandarma ekipleri arasında tercümanlık yaptı.

Daha sonra hastanedeki yaralıların ifadeleri içinde yardımcı olan Adnan Ünay, Çinli kafilenin Antalya'da araç kiraladıkları firma ile yaptığı görüşmede ise yeni araç taleplerine karşılık olumsuz yanıt aldı. Çinli kafile için ilçede uygun otelin de bulunamaması üzerine Adnan Ünay, jandarma ekiplerine de bildirerek, turistleri annesinin evinde misafir etti. Gece boyu saz eşliğinde şarkılar söyleyerek eğlenen grup, sabah kahvaltısı birlikte yaptı. Burada da Çinli kafile ile Ünay ailesi arasında eğlenceli anlar yaşandı.

"OTEL DE AYARLAYAMADIK"

Yolda kalanlara yardım etme düşüncesiyle hareket eden tercüman Adnan Ünay Çinli kafileyle yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"5 kişilik bir turist kafilesi Antalya'dan araba kiralayarak Fethiye'ye gidiyorlar. Fetiye tatillerinin ardından Pamukkale'ye gelirken Acıpayam sınırları içerisinde kaza geçiriyorlar. Akşam saatlerinde Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığından beni aradılar. Yeminli tercüman gerektiğini söylediler. Denizli'den kalkarak Acıpayam'a gittim.

Jandarmadaki ifade işlemlerini tamamlanmasının ardından kazada yaralanan iki kişinin yanına geçtik. Hastanede onların ifadelerini aldık. Bu esnada araç kiralama firmasından yeni araç almaya çalıştık ve alamadık. Tüm işlemler zaten gece 01.00 saatlerinde bitti. Hastanedeki iki arkadaşımızda taburcu oldu.

Gece geç saat olduğu için otel de ayarlayamadık. Yolda kalana yardım etmek ve misafirperverlik Türk halkının geleneklerindendir. Hatta jandarma personeli ve hastane personelleri de turistleri evlerinde misafir edebileceklerini söyledi.

"ÇOK SIRA DIŞI BİR GÜN OLDU"

O gece annemde kaldık. Sabah uyandığımızda annem çok güzel bir sofra hazırlamış, tarhana çorbası yapmış, organik ürünlerden kahvaltı hazırlamış. Hem Çinli misafirler hem annem çok mutlu oldu.

Dünyanın öbür uçundan küçük sakin köyümüze misafir gelmesi çok sıra dışı oldu. Anneme gündelik işlerinde de yardım ettiler. Annem keçilerine koyunlarına ot topladığında onlarda mahcup olamamak için ot alıp anneme yardım ettiler. Çok sıra dışı bir gün oldu.

Turistlerin işlemleri akşam saat 21.00'a kadar sürdü. Her şeyi ayarladık araba kiralamayı falan yaptık. Onun ardından İzmir'e gitmek için yola çıktılar. Böylelikle çok güzel bir dostluk kurulmuş oldu. Çine ulaştıktan sonra bana fotoğraf attılar. 'Problem yok geldik' diye bilgi verdiler. Büyük ısrarla ev adresimi aldılar. Hediye göndermek istediklerini söylediler. Hala dostluğumuz devam ediyor.

"ÇİNLİ KAFİLE KÖY HALKININ DA DİKKATİNİ ÇEKTİ"

Köye turist gelmesi köy halkının da dikkatini çekti. Annemin arkadaşları ve tüm köy halkı Çinli turistleri görünce el sallıyor bir şeyler ikram etmek istiyorlar.

Onları evlerinde ağırlamak istiyorlar. Turistleri ben evimde ağırladım ama o gün boyunca 10'dan fazla kişi turistleri ağırlamak istedi. Bu misafirperverlik Türk insanın yapısında vardır.

Şu ana kadar evimde 200 den fazla insan ağırladım ama hiç birisini paylaşmamıştım sosyal medyada. Bu kafileyle yaşadığım eğlenceli anları paylaşmak istedim ve paylaştığımda viral oldu ve çok büyük bir yankı buldu"