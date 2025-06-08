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Bayram günü kahreden olay! 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bayram günü kahreden olay! 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Acı olay Batman'da yaşandı, bir ailenin bayramı yasa döndü. Henüz 1 yaşında olan Y.E.G. balkondan düşerek öldü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 yaşındaki Y.E.G. isimli çocuk, evin balkonunda bir anda dengesini kaybederek üçüncü kattan beton zemine düştü.

Bayram günü kahreden olay! 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti - 1. Resim

KALDIRILDIĞI HASTANEDE VEFAT ETTİ

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 acil sağlık ekibi, minik Y.E.G.’ye ilk müdahaleyi yaptı ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Talihsiz yavrunun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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