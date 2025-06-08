Son isteği canından etti! Antalya'da 4 çocuk babası adamın cesedi bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde bayram tatilinde akrabalarını ziyarete gelen 4 çocuk babası, balık tutmak istediği ırmakta akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Köprüçayı Irmağı'nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Bayram tatili için Adana'dan Antalya'ya gelen Muhammet Gültekin (37), akrabalarıyla birlikte ırmağa gelip balık yakalamak için kayalıklara çıktı.

DÜŞÜP AKINTIYA KAPILDI

Bir süre sonra dengesini kaybederek suya düşen Gültekin, akıntıya kapıldı. Durumu fark eden akrabaları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istediler.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay sonrası bölgeye Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler su içerisinde yaptığı incelemede Gültekin'in cansız bedenine ulaşarak kıyıya çıkardı.

GERİDE 4 ÇOCUK BIRAKTI

Savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılan 4 çocuk babası Muhammet Gültekin'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.