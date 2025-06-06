İzmir'de yürekleri ağza getiren olay: Anne ve 2 çocuğu su kuyusuna düştü!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İzmir Karabağlar'da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Bir anne ve 2 çocuğu, 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin çalışması sonucu anne ve çocukları, düştükleri kuyudan çıkarıldı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde su kuyusuna düşen anne ve 2 çocuğu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Aydın Mahallesi 4301 Sokak'ta anne ve 2 çocuğu, su kuyusuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin çalışmasıyla anne ve çocukları, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyudan çıkarıldı. Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir