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İzmir'de yürekleri ağza getiren olay: Anne ve 2 çocuğu su kuyusuna düştü!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir&#039;de yürekleri ağza getiren olay: Anne ve 2 çocuğu su kuyusuna düştü!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir Karabağlar'da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Bir anne ve 2 çocuğu, 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin çalışması sonucu anne ve çocukları, düştükleri kuyudan çıkarıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde su kuyusuna düşen anne ve 2 çocuğu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Aydın Mahallesi 4301 Sokak'ta anne ve 2 çocuğu, su kuyusuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin çalışmasıyla anne ve çocukları, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyudan çıkarıldı. Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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