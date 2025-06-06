İzmir'de yürekleri ağza getiren olay: Anne ve 2 çocuğu su kuyusuna düştü!

Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Haziran 2025 19:43 - Güncelleme: 6 Haziran 2025 19:47 - Güncelleme:

İzmir Karabağlar'da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Bir anne ve 2 çocuğu, 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerinin çalışması sonucu anne ve çocukları, düştükleri kuyudan çıkarıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde su kuyusuna düşen anne ve 2 çocuğu, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Aydın Mahallesi 4301 Sokak'ta anne ve 2 çocuğu, su kuyusuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla anne ve çocukları, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyudan çıkarıldı. Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlgili Haber İzmir'de acı olay: Su kuyusuna düşen hurdacı boğularak can verdi

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir