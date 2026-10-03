Ankara'da ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen tesise düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazırlanan 49 bin 314 adet bebek gıda ve bakım ürünü ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

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Polis ekipleri, Ankara Yenimahalle'de ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen bir tesiste, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nda kaydı bulunmayan ürünlerin paketlenerek depolandığını ve satışa sunulmaya hazırlandığını tespit etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tespit üzerine söz konusu tesise operasyon düzenledi.

Bebek ürünleri piyasaya sürülecekti! Ekipler son anda yakaladı

BİNLERCE BEBEK ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda piyasaya sürülmeye hazır halde 43 bin 856 adet bebek bezi, 5 bin 98 adet bebek maması ve 360 adet ıslak mendil ele geçirildi. Böylece toplam 49 bin 314 adet bebek gıda ve bakım ürününe el konuldu.

Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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