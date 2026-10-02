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Tokat'ta büyük operasyon! Evlerden adeta cephanelik çıktı

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Tokat'ta büyük operasyon! Evlerden adeta cephanelik çıktı
Başlık ResmiTokat'ta büyük operasyon! Evlerden adeta cephanelik çıktı

Tokat merkez ve 5 ilçede düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 32 av tüfeği, 6'sı kurusıkıdan bozma 10 tabanca, 14 kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

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Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlanmanın ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Tokat merkezi ile Yeşilyurt, Almus, Zile, Artova ve Pazar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 bin 386 mermi ve kartuş, 32 av tüfeği, 6'sı kurusıkıdan bozma 10 tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 23 ses fişeği, 39 tabanca şarjörü, 103 boş kovan, 55 litre kaçak içki, 2 el detektörü ve 9 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli jandarmaya götürüldü.

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İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonu! Çok sayıda tabanca ele geçirildi
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Tokat
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