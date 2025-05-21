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Binaların giriş kapılarına binlerce etiket yapıştırıldı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Binaların giriş kapılarına binlerce etiket yapıştırıldı!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de polis ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlara bilgi aktardı. Ekipler, ikametlerin giriş kapılarına toplam 4 bin 350 adet 'Hırsızlık Açık Kapı Sever' isimli etiket yapıştırdı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince evden hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

4 BİN 350 ADET ETİKET YAPIŞTIRILDI

Bu çerçevede; evden hırsızlık olaylarının önlenmesi ile ilgili olarak 2025 yılı başında 'Kapı Etiketi' çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, toplam 4 bin 350 adet 'Hırsızlar Açık Kapı Sever' isimli etiketin ikametlerin giriş kapılarına yapıştırıldığı belirtildi.

"RASTGELE ZİLLERE BASAN ŞAHISLARA APARTMAN GİRİŞ KAPISI AÇILMAMALI"

Yetkililer tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İkamet içinden nereye çıkılırsa çıkılsın kapının mutlak suretle kilitlenmesini, özellikle yüz hatları kapalı olarak sokaklarda gezen, kiralık ev bakma, dilencilik, pazarlama ve binalara temizlik için gelme gibi bahanelerde rastgele zillere basan şahıslara apartman giriş kapısının açılmamasını ve bu şahısların görülmesi halinde mutlaka 112’nin aranması, ev anahtarının kesinlikle paspas altına, ayakkabılığa ve bunun gibi kolaylıkla ulaşılabilecek yerlere koyulmaması hususları tavsiye edilmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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