Bir anda silahlarına sarıldılar! Husumetli iki grup birbirine kurşun yağdırdı
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ortalık savaş alanına döndü. Tarafların birbirlerine peş peşe ateş açtığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup karşı karşıya geldi.
KARŞILIKLI ATEŞ AÇTILAR
İki grup arasında başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflar yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı.
Karşılıklı ateş açılan anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE
Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, olayın ardından polis ekipleri silahlı çatışmaya karışan şahısların kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.