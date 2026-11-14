Mersin’in Erdemli ilçesinde pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Anna Barakat ve Hasan Sevindik, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından son yolculuklarına uğurlandı. Bir ay önce evlenen çiftin cenazelerinden Barakat Suriye’de, Sevindik ise memleketi Adana’da toprağa verildi.

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Feci olay, 12 Kasım saat 20.00 sırlarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde D-400 kara yolu kenarında iş yerlerinin yoğun olduğu bölgede meydana geldi.

OTOMOBİLDEN İNDİ, ÇEVREYE KURŞUN YAĞDIRDI

Edinilen bilgilere göre, kaldırımda yürüyen M.F.G. (30), yanında otomobilde getirdiği tüfekle çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Suriye uyruklu Anna Barakat (41) olay yerinde hayatını kaybederken, Barakat'ın eşi Hasan Sevindik ve çevrede bulunan Reşat Köroğlu, Mustafa Can Samırkaş ile eşi Gülsüm Gizem Tunç Samırkaş yaralandı.

Bir ay önce düğün yapmışlardı... Yeni evli çiftin acı sonu

AYNI TÜFEKLE KENDİNİ VURDU

Saldırının ardından şüpheli, olayda kullandığı tüfekle kendisini vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırganın da aralarında bulunduğu toplam 5 yaralı, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde çok sayıda dolu ve boş kartuş bulunurken, savcının incelemesi sonrasında Barakat'ın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

BİR AY ÖNCE DÜĞÜN YAPAN ÇİFT CAN VERDİ

Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren durumu ağır olan adliye de icra müdür yardımcısı olduğu öğrenilen Hasan Sevindik öğleden sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sevinç'in olayda hayatını kaybeden Anna Barakat'la 1 ay önce düğün yaparak evlendiği, ancak resmi nikah işlemleri devam ederken olayın yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Bir ay önce düğün yapmışlardı... Yeni evli çiftin acı sonu

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Mersin'den Adana'ya getirilen Hasan Sevindik'in cenazesi, Seyhan ilçesinde bulunan Küçükoba Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bir ay önce düğün yapmışlardı... Yeni evli çiftin acı sonu

Cenazeye, Hasan Sevindik'in ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Bir ay önce düğün yapmışlardı... Yeni evli çiftin acı sonu

Hasan Sevindik'in eşi Anna Barakat'ın cenazesinin ise yarın Suriye'nin Lazkiye kentinde toprağa verileceği öğrenildi.

Bir ay önce düğün yapmışlardı... Yeni evli çiftin acı sonu

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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