Nevşehir'de birlikte alkol alan 3 arkadaş birbirine dehşeti yaşattı. Gençlerden birinin kulağı koptu, biri karnından yaralandı. Polis ekipleri kan izlerini takip ederek, saklanan gençleri buldu, olaya müdahale etti.

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Nevşehir’de Yeni Mahalle Koparan Sokak'ta bulunan Atasavun İş Hanı'ndaki ikamette birlikte alkol aldığı iddia edilen arkadaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Özcan O. (23), Süleyman A. (22) ve Ahmet A. (32), arasındaki kavga kısa sürede büyüdü.

BİRİNİN KULAĞI KOPTU

Kavga sırasında Süleyman A. karın bölgesinden ağır yaralanırken, Ahmet A.'nın ise kulağı koptu. Yaralanan Süleyman A. sokağa çıktı.

Birinin kulağı koptu birinin durumu ağır! Dehşeti ele veren iz, polis sır olayı çözdü

DEVRİYE GEZEN POLİS FARK ETTİ

Cadde üzerinde yatan Süleyman A.'yı fark eden devriye gezen polis ekipleri, ambulans çağırdı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Birinin kulağı koptu birinin durumu ağır! Dehşeti ele veren iz, polis sır olayı çözdü

KAN İZLERİ ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ

Polis ekipleri olay yerinde kopmuş kulak parçası ile kan izlerini buldu. Kan izlerini takip eden ekipler, İş Hanı'nın birinci katındaki dairede Özcan O.’yu buldu. Şüpheli gözaltına alınırken, üzerinde yapılan aramada çakı olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Birinin kulağı koptu birinin durumu ağır! Dehşeti ele veren iz, polis sır olayı çözdü

KULAĞI KOPMUŞ, AŞIRI ALKOLLÜ

Kopan kulak parçasının bulunduğu noktadan apartman içerisindeki kan izlerini de takip eden polis ekipleri, binanın çatı katında da Ahmet A.'yı buldu. Aşırı alkollü olduğu belirlenen Ahmet A.’nın kulağının da koptuğu tespit edilirken, şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Birinin kulağı koptu birinin durumu ağır! Dehşeti ele veren iz, polis sır olayı çözdü

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Karın bölgesinden ağır yaralanan Süleyman A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, Ahmet A.'nın da tedavisinin ardından il dışındaki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Nevşehir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSINevşehir

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