Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bodrum'da deniz dibinden 30 ton atık çıktı!

Bodrum'da deniz dibinden 30 ton atık çıktı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonu öncesi deniz dibi temizliği yapılmış, çalışmalarda 50 ton atık temizlenmişti. Bodrum'da günler sonra tonoz olarak kullanılan 30 ton atık daha denizden çıkarıldı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda denizdeki atık temizliği sürüyor. Son çalışma Paşatarlası Halk Plajı önlerinde yapıldı.

Bodrum'da deniz dibinden 30 ton atık çıktı! - 1. Resim

Deniz dibinde yasadışı tonozlama düzenekleri olarak kullanılan inşaat atıkları, çöp bidonları, hurda malzemeler, plastik atıklar, çöp varilleri dalgıçlar tarafından tespit edildi. Tekne üzerindeki vince bağlanan 30 ton atık, denizden çıkarıldı.

Bodrum'da deniz dibinden 30 ton atık çıktı! - 2. Resim

TONOZ TEMİZLİĞİ DEVAM EDECEK

Bodrum Belediyesi’nin kamyonlarına yüklenen atıklar, katı atık tesislerine gönderildi. Tonoz temizliği çalışmasının Yarımada’nın farklı noktalarında devam edeceği belirtildi.

Bodrum'da deniz dibinden 30 ton atık çıktı! - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AÖF final sınavı saat kaçta? Bahar dönemi final sınavlarında soru sayısıKeşmir’de sıcak saatler: Bir asker çatışmada öldürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yalnız yaşayan adam kendini ateşe attı, sebebi ekipleri duygulandı! Balıkesir'deki yangında yeni detaylar ortaya çıktı - 3. SayfaYalnız yaşayan adam yangına daldı, sebebi duygulandırdıBeylikdüzü’nde film gibi olay! Güvenlik görevlisi saldırganları vurdu, o anlar kamerada - 3. SayfaFilm gibi olay! Güvenlik, saldırganları vurdu: O anlar kameradaKız meselesi yüzünden tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı! - 3. SayfaKız meselesi yüzünden kurşun yağdırdı!"Büyü bozacağız" deyip dolandırdılar! 7 kişi gözaltında - 3. SayfaAkılalmaz tuzak! "Büyü bozacağız" deyip...Bilecik'te kaza! Gölete düşen otomobilin sürücü canında oldu - 3. SayfaGölete düşen otomobilin sürücü canında olduSakarya'dan acı haber! Beytullah Aydın ölü olarak bulundu - 3. SayfaSakarya'dan acı haber! Beytullah Aydın ölü olarak bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...