Bodrum'da deniz dibinden 30 ton atık çıktı!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonu öncesi deniz dibi temizliği yapılmış, çalışmalarda 50 ton atık temizlenmişti. Bodrum'da günler sonra tonoz olarak kullanılan 30 ton atık daha denizden çıkarıldı.
Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda denizdeki atık temizliği sürüyor. Son çalışma Paşatarlası Halk Plajı önlerinde yapıldı.
Deniz dibinde yasadışı tonozlama düzenekleri olarak kullanılan inşaat atıkları, çöp bidonları, hurda malzemeler, plastik atıklar, çöp varilleri dalgıçlar tarafından tespit edildi. Tekne üzerindeki vince bağlanan 30 ton atık, denizden çıkarıldı.
TONOZ TEMİZLİĞİ DEVAM EDECEK
Bodrum Belediyesi’nin kamyonlarına yüklenen atıklar, katı atık tesislerine gönderildi. Tonoz temizliği çalışmasının Yarımada’nın farklı noktalarında devam edeceği belirtildi.