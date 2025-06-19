Bodrum'da kaza! Motosikletler çarpıştı, sürücüleri öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Turgutreis-Akyarlar yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Müjdat Kılıç (42) yönetimindeki motosiklet ile aynı yönde ilerleyen Erhan Göktaş'ın (24) kullandığı başka bir motosiklet ile çarpıştı.

SÜRÜCÜLER YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüleri yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 sürücü daha sonra kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.