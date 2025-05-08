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Bolu'da operasyon! JASAT operasyonla yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bolu&#039;da operasyon! JASAT operasyonla yakaladı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu’da "12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S., JASAT ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülke genelinde istismar suçlardan aranan şahıslara yönelik "Huzur ve Güven" uygulaması kapsamında operasyon düzenledi.

ÇOCUK İSTİSMARCISI ORMANDA YAKALANDI

"12 yaşını küçük çocuğun nitelikli istismarı" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S., Bolu’da saklandığı tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timleri tarafından yapılan operasyonla E.S., saklandığı ormanlık alanda yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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