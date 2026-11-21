Bursa'nın Mudanya ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 55 yaşındaki Serkan B., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı 24 yaşındaki oğlu Süleyman B.'yi av tüfeğiyle vurdu. Evli ve bir çocuk babası olan genç olay yerinde hayatını kaybederken, baba jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkelenen baba, 24 yaşındaki oğluna av tüfeğiyle ateş ederek ölümüne neden oldu.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, Mudanya ilçesine bağlı kırsal Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Serkan B. ile 24 yaşındaki oğlu Süleyman B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine baba Serkan B., av tüfeğiyle oğluna ateş etti.

GENÇ ADAM OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tüfekten çıkan çok sayıda saçmanın vücuduna isabet ettiği Süleyman B., olay yerinde hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Süleyman B.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren Serkan B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Baba ile oğlu arasındaki tartışmanın çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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