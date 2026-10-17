Bursa'da can pazarı! Yolcu minibüsü kaza yaptı, ölü ve yaralılar var

Bursa-Keles kara yolunda yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 80 yaşındaki Aliye Asa hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa-Keles karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Bursa'dan Keles istikametine seyir halinde olan İ.C. (49) idaresindeki 16 ASZ 063 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen B.A. (47) yönetimindeki 16 RM 668 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Aliye Asa (80) olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki aracın sürücüleri İ.C. (49) ve B.A. (47) ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.Ö. (49), A.A. (41), H.P. (62), Y.A. (18), Ş.S. (74), Ş.N.S. (13), R.S. (14) ve S.S. (15) hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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