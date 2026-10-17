Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Bursa'da can pazarı! Yolcu minibüsü kaza yaptı, ölü ve yaralılar var

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Bursa'da can pazarı! Yolcu minibüsü kaza yaptı, ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiBursa'da can pazarı! Yolcu minibüsü kaza yaptı, ölü ve yaralılar var

Bursa-Keles kara yolunda yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 80 yaşındaki Aliye Asa hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaydet
|

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa-Keles karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Bursa'dan Keles istikametine seyir halinde olan İ.C. (49) idaresindeki 16 ASZ 063 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen B.A. (47) yönetimindeki 16 RM 668 plakalı otomobil çarpıştı.

Bursa'da can pazarı! Yolcu minibüsü kaza yaptı, ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiBursa'da can pazarı! Yolcu minibüsü kaza yaptı, ölü ve yaralılar var

1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Aliye Asa (80) olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki aracın sürücüleri İ.C. (49) ve B.A. (47) ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.Ö. (49), A.A. (41), H.P. (62), Y.A. (18), Ş.S. (74), Ş.N.S. (13), R.S. (14) ve S.S. (15) hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Durakta bekleyen belediye otobüsüne otomobil çarptı! Kaza anı kamerada
GÜNDEM VİDEOLARI

Durakta bekleyen belediye otobüsüne otomobil çarptı! Kaza anı kamerada
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.