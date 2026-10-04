Bursa'da feci kaza: Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Burhan Ö. (49) idaresindeki kamyonet Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde Kemal Derviş (21) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ile yanındaki Mustafa Can Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ CAN VERDİ

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Derviş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Can Ö'nün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü Burhan Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İnegöl Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIİnegöl

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