Bursa'da Gökçe Alkan'ı boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alana götürdüğü kız arkadaşı Gökçe Alkan'ı boğazını keserek öldüren ve kendisini de yaralayan zanlı M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kız arkadaşının boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı.

Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 4 Ekim'de Gökçe Alkan'ı (18) bıçakla boğazını keserek öldüren, kendisini de yaralayan zanlı M.B. (24) hastanedeki tedavisinin sonrasında emniyete götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

Bursada Gökçe Alkanı boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

ORMANLIK ALANDA TARTIŞTILAR

Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanlık alana aracıyla giden Gökçe Alkan ile erkek arkadaşı M.B. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın büyümesi sonrasında M.B, Gökçe Alkan'ın boğazını kesip, kendisine de zarar vermişti.

Ardından mahalleye yaya olarak giden şüpheli M.B'nin karşılaştığı kişilere durumu anlatması sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık birimleri gönderilmiş, sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Yaralı haldeki şüpheli M.B. ise hastaneye kaldırılmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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