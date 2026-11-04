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Bursa'da mahalleliyi sokağa döken olay: Nişanlısına ulaşamayınca üçüncü kata tırmandı

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Nişanlısına ulaşamayınca çareyi apartmanın duvarına tırmanmakta bulan 20 yaşındaki genç, İnegöl'de mahalleliyi sokağa döktü. Üçüncü kata kadar çıkan genç, ekiplerin müdahalesiyle aşağı indirilirken gittiği dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde nişanlısına ulaşamayan 20 yaşındaki genç, çareyi apartmanın dış cephesine tırmanmakta buldu. Üçüncü kata kadar çıkan genci gören mahalle sakinleri durumu ekiplere bildirince sokakta hareketli dakikalar yaşandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Göçmen Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre A.B. (20), telefonla ulaşamadığı nişanlısının evine gitti. Apartmanın zilini çalmasına rağmen kapı açılmayınca binanın dış cephesine yöneldi.

Bursa'da mahalleliyi sokağa döken olay: Nişanlısına ulaşamayınca üçüncü kata tırmandı
Başlık ResmiBursa'da mahalleliyi sokağa döken olay: Nişanlısına ulaşamayınca üçüncü kata tırmandı
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DUVARA TIRMANDIĞINI GÖREN POLİSİ ARADI

Üç katlı apartmanın duvarlarına tutunarak yukarı çıkmaya başlayan genci gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da mahalleliyi sokağa döken olay: Nişanlısına ulaşamayınca üçüncü kata tırmandı
Başlık ResmiBursa'da mahalleliyi sokağa döken olay: Nişanlısına ulaşamayınca üçüncü kata tırmandı

Üçüncü kata kadar tırmanan genç, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde aşağı indirildi. Dairede yapılan kontrolde ise kimsenin bulunmadığı belirlendi.

A.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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