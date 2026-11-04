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Şanlıurfa'da aile faciası! Annesini ve ablasını öldürdü, küçük kardeşini ağır yaraladı

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Şanlıurfa'da aile faciası! Annesini ve ablasını öldürdü, küçük kardeşini ağır yaraladı
Başlık ResmiŞanlıurfada aile faciası! Annesini ve ablasını öldürdü, küçük kardeşini ağır yaraladı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 22 yaşındaki genç, annesine ve iki kız kardeşine silahla ateş açtı. Saldırıda anne ve abla hayatını kaybederken, 11 yaşındaki kız kardeş ağır yaralandı.

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde Halil D. (22), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Huriye Çiçek (50) ve kız kardeşleri Zeynep D. (25) ile Melikenur D. (11) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Halil D., yanındaki tabancayla annesine ve iki kız kardeşine ateş açtı.

Şanlıurfada aile faciası! Annesini ve ablasını öldürdü, küçük kardeşini ağır yaraladı
Başlık ResmiŞanlıurfada aile faciası! Annesini ve ablasını öldürdü, küçük kardeşini ağır yaraladı

ANNESİNİ VE ABLASINI ÖLDÜRDÜ

Silah sesleri üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Zeynep D., sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olay yerinde hayatını kaybetti.

Anne Huriye Çiçek ile 11 yaşındaki Melikenur D. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Huriye Çiçek, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Melikenur D.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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KAÇAN SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Saldırının ardından kaçan Halil D.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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