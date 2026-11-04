Şanlıurfa'da aile faciası! Annesini ve ablasını öldürdü, küçük kardeşini ağır yaraladı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 22 yaşındaki genç, annesine ve iki kız kardeşine silahla ateş açtı. Saldırıda anne ve abla hayatını kaybederken, 11 yaşındaki kız kardeş ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde Halil D. (22), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Huriye Çiçek (50) ve kız kardeşleri Zeynep D. (25) ile Melikenur D. (11) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Halil D., yanındaki tabancayla annesine ve iki kız kardeşine ateş açtı.
ANNESİNİ VE ABLASINI ÖLDÜRDÜ
Silah sesleri üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Zeynep D., sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olay yerinde hayatını kaybetti.
Anne Huriye Çiçek ile 11 yaşındaki Melikenur D. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Huriye Çiçek, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Melikenur D.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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KAÇAN SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR
Saldırının ardından kaçan Halil D.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.