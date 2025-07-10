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Bursa'da polise alçak saldırı! Firari yakını araba ile ezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bursa, Yaralanma, Emniyet Müdürü, Açıklama, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da hakkında 14 sene hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanmasını engellemeye çalışan yakınlarından biri, polis memurunu araba ile ezdi. Zanlı olayın ardından kaçarken emniyet müdürlüğünden açıklama geldi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Bursa'da polise alçak saldırı! Firari yakını araba ile ezdi - 1. Resim

ORTALIK KARIŞTI, ADRESE TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Operasyonda firari hükümlü yakalanırken yakınları, polis memurlarına mukavemet gösterdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edilirken, olaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

POLİS MEMURUNA ARABA İLE ÇARPTI

Firari hükümlünün yakınlarından biri ise otomobiliyle çarptığı polis memurunu yaraladı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürerken, polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da polise alçak saldırı! Firari yakını araba ile ezdi - 2. Resim

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Olayda hafif yaralanan fedakar personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, görevlerini büyük bir özveri ve soğukkanlılıkla yerine getiren tüm personelimize üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bursa Emniyet Müdürlüğü olarak, halkımızın huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız sürecektir. Kamu düzenini bozmaya teşebbüs eden hiçbir kişi ya da gruba müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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