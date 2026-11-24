Çanakkale'de jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan, aralarında karşılıksız çek suçundan 301 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şüphelinin de bulunduğu 98 şüpheli yakalandı.

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 16-23 Kasım tarihleri arasında il genelinde kapsamlı 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi.

Hafta boyunca 12 ilçede, 317 tim ve 1605 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde, 340 umuma açık işletme, 147 metruk bina, 125 park ve bahçe, 121 günübirlik konaklama işletmesi, 118 otel ve pansiyon kontrol edildi. Huzur uygulamaları çerçevesinde toplam 8 bin 945 şahsın kimlik sorgulaması ve 3 bin 756 araçta denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontroller neticesinde 10 araç trafikten men edildi.

301 HAPİSLE ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aynı dönem içerisinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan 301 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda tanınmamak için tedbir alarak hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Silahla tehdit suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, tehdit suçundan tutuklamaya yönelik kararı bulunan 1 şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 98 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 10’u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çanakkale Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIÇanakkale

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