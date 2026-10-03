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Çanakkale’de üniversite yerleşkesinde göçük! Toprak altında kalan işçiler kurtarıldı

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Çanakkale’de üniversite yerleşkesinde göçük! Toprak altında kalan işçiler kurtarıldı
Başlık ResmiÇanakkale’de üniversite yerleşkesinde göçük! Toprak altında kalan işçiler kurtarıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi’ndeki öğrenci yurdu inşaatında altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçi ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi içersinde inşaatı devam öğrenci yurdu alanında saat 17.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alt yapı çalışması sırasında İran uyruklu Soheyl Alizade (33), Kioumars Alizade'nin (59) vücutlarının bir bölümü toprak altında kaldı.

Çanakkale’de üniversite yerleşkesinde göçük! Toprak altında kalan işçiler kurtarıldı
Başlık ResmiÇanakkale’de üniversite yerleşkesinde göçük! Toprak altında kalan işçiler kurtarıldı


İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İşçilerden Soheyl Alizade, kısa sürede toprak altından çıkarıldı. Kioumars Alizade ise ekiplerin yoğun çalışması ardından 19.15 sıralarında toprak altından çıkarıldı.

Çanakkale’de üniversite yerleşkesinde göçük! Toprak altında kalan işçiler kurtarıldı
Başlık ResmiÇanakkale’de üniversite yerleşkesinde göçük! Toprak altında kalan işçiler kurtarıldı

İşçiler, ambulanslarla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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