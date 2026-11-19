Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan ile Murat Saydam Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edildi. Bakan Sayın Akın Gürlek ve Sayın Mustafa Çiftçi, suçluların dünyanın neresine kaçarsa kaçsın adalete teslim edileceği mesajını verdi.

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Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan ile Murat Saydam, Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, "Kaçışı kurtuluş sandılar; yolları Türk adaletine çıktı" derken Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek de "Hiçbir sınır, adaletten kaçışa sığınak olamaz" mesajını verdi.

Türkiye'nin yurt dışına kaçan suçluların iadesine yönelik çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan ile Murat Saydam, Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, iki ismin iadesi için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda çalışma yürütüldü. Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan kırmızı bültenle aranan Yalvan'ın, ayrıca 11 ayrı suçtan ulusal seviyede arandığı ve 60 farklı suç eylemiyle bağlantısının tespit edildiği bildirildi.

Kamuoyunda “Karacellatlar” olarak bilinen silahlı suç örgütünün “Arap” kod adlı yöneticisi Yalvan'ın, Bulgaristan'da tutuklanmasının ardından Adalet Bakanlığının iade talebi üzerine Türkiye'ye gönderilmesi kararlaştırıldı. Yalvan'ın, silahla yağma suçundan kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezasının kalan kısmının infazı için de arandığı belirtildi.

Murat Saydam'ın ise uyuşturucu madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, ruhsatsız silah bulundurma, silahla tehdit ve hakaret gibi suçlardan uluslararası seviyede arandığı kaydedildi.

ÇİFTÇİ: KAÇIŞI KURTULUŞ SANDILAR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iki firarinin Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, uluslararası iş birliği ve diplomatik temasların önemine dikkat çekti. Bulgaristan'la yürütülen iş birliğinin sonuç verdiğini belirten Çiftçi, 11 Ağustos 2026'da bu ülkede gerçekleştirdiği temasların da sürece katkı sağladığını ifade etti.

Kırmızı bültenle aranan 2 firari Türkiye'ye getirildi! "Kaçışı kurtuluş sandılar, yolları Türk adaletine çıktı!"

Çiftçi, “Biri 60 ayrı suç eylemiyle bağlantılı bir organize suç çetesi elebaşı, diğeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zehir taciri… Kaçışı kurtuluş sandılar; yolları Türk adaletine çıktı” dedi.

Yurt dışına kaçan suçluların da takibinin sürdüğünü vurgulayan Çiftçi, “Yurt dışını güvenli liman sananlar bilsin: Mücadelemiz sınırda bitmez! Nereye kaçarsanız kaçın, Türkiye'nin çelikten iradesiyle sizi tek tek bulacak, adalete teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı. Çiftçi, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev'e ve iade sürecinde görev alan personele teşekkür etti.

GÜRLEK: HİÇBİR SINIR ADALETTEN KAÇIŞA SIĞINAK OLAMAZ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek de Yalvan'ın Türkiye'ye iadesi sürecinde yürütülen adli girişimlere dikkat çekerek, “Hiçbir sınır, adaletten kaçışa sığınak olamaz” mesajını vermişti.

Adalet Bakanlığının 18 Eylül 2026'da yaptığı iade talebinin ardından Bulgaristan'da yürütülen yargı süreci tamamlandı. Haskovo Bölge Mahkemesinin iade kararı üzerine Yalvan, iki ülkenin INTERPOL birimleri arasında belirlenen program kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Kırmızı bültenle aranan 2 firari Türkiye'ye getirildi! "Kaçışı kurtuluş sandılar, yolları Türk adaletine çıktı!"

Gürlek, daha önce de Gürcistan makamlarıyla yürütülen uluslararası adli iş birliği sonucunda, aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ve Yusuf Namlı'nın da bulunduğu 6 firarinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suçla mücadele ve aranan kişilerin Türkiye'ye iadesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Gürlek, “Bir suçlu nereye kaçarsa kaçsın, peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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