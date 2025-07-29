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Cenazeyi unutup tekme tokat kavga ettiler! "Ne diriye ne ölüye saygı kalmadı"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Silivri'de bir cenazenin defin işlemi sırasında kavga çıktı. Tekme tokatlarla birbirine saldıran grubun o anları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Kullanıcılar, "Ne diriye ne ölüye saygı kalmadı", "Kavga edilmedik tek bir alan kalmasın hatrımız kalır" gibi yorum yaptı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşanan olayda defin sırasında 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. 

Çığlıkların havada uçuştuğu kavga çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

"BARİ ÖLÜYE SAYGINIZ OLSUN"

Sosyal medya kullanıcıları, "Kavga edilmedik tek bir alan kalmasın hatrımız kalır", "Mezarlıkta kavga etmeyin bari ölüye saygınız olsun", "Ne diriye ne ölüye saygımız kalmamış artık", "Cenazede bile kavga... Yuhh" yorumlarını yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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