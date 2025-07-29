Cenazeyi unutup tekme tokat kavga ettiler! "Ne diriye ne ölüye saygı kalmadı"

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Temmuz 2025 16:07 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 16:35 - Güncelleme:

Silivri'de bir cenazenin defin işlemi sırasında kavga çıktı. Tekme tokatlarla birbirine saldıran grubun o anları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Kullanıcılar, "Ne diriye ne ölüye saygı kalmadı", "Kavga edilmedik tek bir alan kalmasın hatrımız kalır" gibi yorum yaptı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşanan olayda defin sırasında 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. İlgili Haber Pasajda gece yarısı dehşet! 12 yaşındaki çocuk önce takip edildi sonra öldürüldü Çığlıkların havada uçuştuğu kavga çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. İlgili Haber Esenyurt'ta korkunç görüntüler! Gündüz vakti boş arazide uyuşturucu içtiler "BARİ ÖLÜYE SAYGINIZ OLSUN" Sosyal medya kullanıcıları, "Kavga edilmedik tek bir alan kalmasın hatrımız kalır", "Mezarlıkta kavga etmeyin bari ölüye saygınız olsun", "Ne diriye ne ölüye saygımız kalmamış artık", "Cenazede bile kavga... Yuhh" yorumlarını yaptı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar