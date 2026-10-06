Nevşehir'de aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakayı ele verdi. Drift görüntülerinin ardından aracının motorunu, direksiyonunu ve bazı parçalarını söken sürücünün, aracının yaklaşık 15 gündür sanayide ve yürür vaziyette olmadığını iddia ettiği öğrenildi. Ancak polis ekiplerinin yaptığı kontrolde radyatör suyunun sıcak olduğunu tespit etmesi üzerine sürücü olayı kabul etti.

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Sosyal medyada paylaşılan ve plakası tespit edilemeyen bir otomobilin drift yaptığı görüntüler üzerine Nevşehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, görüntüler üzerinden yaptıkları titiz inceleme ve araştırma sonucunda drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit etti.

ARACIN SICAK SUYU ELE VERDİ

Polis ekiplerinin araç üzerinde yaptığı ilk kontrollerde, otomobilin yaklaşık günlerdir sanayide bulunduğu ve yürür vaziyette olmadığı tespit edildi. Sürücünün de aracının uzun süredir tamirde olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Ancak ekiplerin yaptığı detaylı kontrolde aracın radyatör suyunun sıcak olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücünün beyanının gerçeği yansıtmadığından şüphelenen ekipler incelemelerini derinleştirdi.

Ceza yememek için 15 dakikada aracını parçaladı! Polis motor suyu sıcaklığından yakaladı

15 DAKİKADA ARACINI PARÇALADI

Yapılan kontrollerin ardından sürücü, drift yaptığını kabul etti. Sürücünün drift görüntülerinin ardından aracını iş yerine çekerek yaklaşık 15 dakika içerisinde motorunu, bazı lastiklerini ve direksiyonunu söktüğü belirlendi. Ayrıca sürücünün aracının önüne tamir edilen iki aracı koyarak kendi aracını gizlemeye çalıştığı da tespit edildi.

Ceza yememek için 15 dakikada aracını parçaladı! Polis motor suyu sıcaklığından yakaladı

140 BİN TL CEZA YEDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU, ARACI BAĞLANDI

Polisin titiz çalışması sonucu tespit edilen sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Araç ise 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi.

Ceza yememek için 15 dakikada aracını parçaladı! Polis motor suyu sıcaklığından yakaladı

Öte yandan sürücü; 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan hakkında adli işlem yapılmak üzere Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Nevşehir Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSINevşehir

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