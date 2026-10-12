Kayseri’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, filmleri aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı. Yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 335 bin TL ceza yiyen genç, ceza miktarını öğrenince "Dershane param gitti" diyerek sinir krizi geçirdi.

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda 17 yaşındaki Y.K. polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Uzun süren kovalamaca sonucu Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Y.K.’nın ehliyetinin otomobil sürmeye yetersiz olduğu belirlendi.

Cezayı duyunca yere yığıldı! 17 yaşındaki sürücü "Dershane param gitti" deyip ağladı

KENDİNİ YERLERE ATTI

Y.K.’ya trafiğin ilgili maddelerince 335 bin TL idari para cezası yazıldı. Y.K. ceza makbuzunu imzalandığı sırada cezanın miktarını öğrenince ‘Dershane param gitti’ diyerek sinir krizi geçirdi.

Cezayı duyunca yere yığıldı! 17 yaşındaki sürücü "Dershane param gitti" deyip ağladı

Ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen Y.K., gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Cezayı duyunca yere yığıldı! 17 yaşındaki sürücü "Dershane param gitti" deyip ağladı

Araç ise 120 gün süreyle trafikten men edilerek, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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