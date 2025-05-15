Çorum'da dehşet! Evinin önünde kurşuna dizildi

Çorum'da bir kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Bilal Ç. (32) Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Yaralanan Bilal Ç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Bilal Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan tespit edildi. Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.