Çorum'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren Gökhan Özdemir, intihar teşebbüsünde bulundu. Polise 11 saat direnen Özdemir için özel harekat timleri devreye girdi. Eşi Esin Özdemir'i öldüren şahıs başına bir el ateş etti. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Çorum'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra polise teslim olmamak için yaklaşık 11 saat direnen şüpheli, intihara teşebbüs etmesi sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanda boşanma aşamasındaki eşi Esin Özdemir'i (42) tabancayla ateş ederek öldüren ve teslim olmamak için polise direnen Gökhan Özdemir'i (44) ikna çabaları yaklaşık 11 saat devam etti.

Çorum’da korku dolu gece: 11 saat sürdü, özel harekat devreye girdi

ÖZEL HAREKAT MÜDAHALE ETTİ

Bu süreçte, Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünden takviye özel harekat ekibi de olay yerine intikal etti.

Gökhan Özdemir, saat 05.00 sıralarında, eşini öldürdüğü tabancayla başına bir el ateş etti.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan zanlı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum’da korku dolu gece: 11 saat sürdü, özel harekat devreye girdi

OLAY

Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanda dün akşam saatlerinde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirilmişti.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Esin Özdemir'in boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Özdemir tarafından silahla öldürüldüğü belirlenmişti.

Çorum’da korku dolu gece: 11 saat sürdü, özel harekat devreye girdi

Çiftin olay sırasında evde bulunan 3 çocuğu ekiplerce tahliye edilmişti.

Olayın ardından kendisini eve kilitleyen ve ekiplerin içeri girmesine izin vermeyen zanlının teslim olması için ikna çalışması başlatılmıştı.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Çorum Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSIÇorum

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