Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Daha 25 yaşındaydı… Bakım yaparken akıma kapılıp öldü

Daha 25 yaşındaydı… Bakım yaparken akıma kapılıp öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Daha 25 yaşındaydı… Bakım yaparken akıma kapılıp öldü
Kemalpaşa, Elektrik, İşçi, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bakım ve onarım çalışması sırasında elektrik akımına kapılan genç işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Mahallesi yakınlarındaki bir fabrikada meydana geldi. 

ELEKTİRİK AKIMINA KAPILDI

Edinilen bilgiye göre, bir elektrik dağıtım firmasında görev yapan 25 yaşındaki Ramiz Turgut, fabrikada bakım ve onarım çalışması yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. 

İşçinin elektrikle temas ettiğini fark eden çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiyi Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç işçi hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri ve iş sağlığı uzmanları tarafından inceleme başlatılırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD'den 2 kritik veri geldi, altın fiyatları son 1 haftanın dibini gördü!Londra’da kritik imza! İngiltere, Rusya’yı resmen “birincil tehdit” ilan etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tek teker şovu faciayla bitti! Sürücü hayatını kaybetti, arkadaşı ağır yaralı - 3. SayfaDehşete düşüren anlar saniye saniye kameradaDireksiyon başındayken kalp krizi geçiren sürücüden acı haber - 3. SayfaÖlüm bu kez direksiyon başında yakaladıEski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüştü: Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç onun hesabını da verecek - 3. SayfaAyşe'nin katili onun hesabını da verecekDaha 10 yaşındaydı... Demir kapının altında kalan Eymen hayatını kaybetti - 3. SayfaDemir kapının altında can verdiOnlarca ekip günlerdir onu arıyordu... Bulunan adamın ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti: Bunun için miydi! - 3. SayfaGünlerdir aranıyordu... Adamın ilk ifadesi pes dedirtti'Yan baktın' kavgası kanlı bitti! Polis memuru kabusu yaşadı - 3. Sayfa'Yan baktın' kavgası kanlı bitti!
Sonraki Haber Yükleniyor...