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Dilencinin pazar arabasından çıkan çıkana! 35 bin 985 TL ve 10 çeyrek altın...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dilencinin pazar arabasından çıkan çıkana! 35 bin 985 TL ve 10 çeyrek altın...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ekipler tarafından durdurulan bir dilencinin pazar arabasından 35 bin 985 TL ve 10 çeyrek altın çıktı.

Eyüpsultan'da zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik çalışma yapıldı. Geçtiğimiz cumartesi günü Alibeyköy'de yapılan operasyonda elinde mendille "durumum yok" diyerek vatandaşlardan para isteyen bir kadın takibe takıldı.

Dilencilik yaptığı belirlenen kadının pazar arabasında ve üzerindeki poşetlerde paralar ve 10 çeyrek altın ele geçirildi. Yakalanan paraların 35 bin 985 TL olduğu anlaşıldı.

EL KONULDU

S.M. isimli kadın hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında dilencilik yaptığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Üzerinden çıkan paralara ise "mülkiyetin kamuya geçirilmesi" kararı doğrultusunda el konuldu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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