Dilencinin pazar arabasından çıkan çıkana! 35 bin 985 TL ve 10 çeyrek altın...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Haziran 2025 10:23 - Güncelleme: 16 Haziran 2025 10:28 - Güncelleme:

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ekipler tarafından durdurulan bir dilencinin pazar arabasından 35 bin 985 TL ve 10 çeyrek altın çıktı.

Eyüpsultan'da zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik çalışma yapıldı. Geçtiğimiz cumartesi günü Alibeyköy'de yapılan operasyonda elinde mendille "durumum yok" diyerek vatandaşlardan para isteyen bir kadın takibe takıldı. Dilencilik yaptığı belirlenen kadının pazar arabasında ve üzerindeki poşetlerde paralar ve 10 çeyrek altın ele geçirildi. Yakalanan paraların 35 bin 985 TL olduğu anlaşıldı. İlgili Haber Dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerini bile şaşırttı EL KONULDU S.M. isimli kadın hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında dilencilik yaptığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Üzerinden çıkan paralara ise "mülkiyetin kamuya geçirilmesi" kararı doğrultusunda el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci