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Diyarbakır'da feci kaza: 2 kişi can verdi, 12 yaralı var

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Diyarbakır'da feci kaza: 2 kişi can verdi, 12 yaralı var
Başlık ResmiDiyarbakır'da feci kaza: 2 kişi can verdi, 12 yaralı var

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hafif ticari araç ile tüp yüklü kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı.

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Oğlaklı Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

2 KİŞİ CAN VERDİ, 12 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da feci kaza: 2 kişi can verdi, 12 yaralı var
Başlık ResmiDiyarbakır'da feci kaza: 2 kişi can verdi, 12 yaralı var

Diyarbakır Valilğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaralılarımızın ilimizdeki hastanelerde tedavileri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Bağlar
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