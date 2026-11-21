Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ahırdaki tavuklarına saldıran tilkiyi uzaklaştırmak isteyen 35 yaşındaki Semra Korkutan, eşine ait av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen olayda, tavuklarını tilkiden korumak isteyen 3 çocuk annesi Semra Korkutan (35), av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

TAVUKLARIN SESİNİ DUYUNCA AHIRA GİTTİ

Olay, Çermik ilçesine bağlı Boztarla Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sabah namazını kılmak için uyanan Semra Korkutan, ahırdan gelen tavuk seslerini duydu.

Seslerin geldiği yere bakmak isteyen Korkutan, eşine ait av tüfeğini yanına alarak ahıra gitti.

Ahırda bir tilkinin tavuklara saldırdığını fark eden kadın, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Diyarbakırda feci olay! Tavuklarını tilkiden korumak isterken hayatını kaybetti

EŞİ TELEFONLA ULAŞAMAYINCA YAKINLARINA HABER VERDİ

Semra Korkutan'a telefonla ulaşamayan eşi Osman Korkutan, durumdan şüphelenerek yakınlarına haber verdi.

Eve giden yakınları, 35 yaşındaki kadını ahırda yaralı hâlde buldu. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

3 ÇOCUK ANNESİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Semra Korkutan, ambulansla önce Çermik Devlet Hastanesine, ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ancak 3 çocuk annesi Korkutan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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