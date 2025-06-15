Diyarbakır'da kahreden olay! Yeni evliydi feci şekilde can verdi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde tamir sırasında kafası traktörün parçaları arasında sıkışan usta Salih Dağlı hayatını kaybetti. Talihsiz adamın yeni evli olduğu öğrenildi.

Olay dün Çınar Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Traktörü tamir ederken kafası parçaların arasına sıkışan Salih Dağlı isimli işçi feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YENİ EVLİYDİ

Dağlı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Talihsiz adamın 10 ay önce evlendiği öğrenildi.