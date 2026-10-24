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Diyarbakır'da trafik kazası sonrası ortalık karıştı! Caddeyi boks ringine çevirdiler

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde şehir içi minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine girerken, çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırdı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında kavga çıktı. Şehir içi minibüs ile otomobilin karıştığı kazanın ardından başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların birbirine girmesiyle cadde adeta boks ringine döndü.

KAZA SONRASI BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Olay, dün Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu minibüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından taraflar arasında sözlü tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine girerek cadde ortasında kavga etti.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi. Vatandaşların müdahalesiyle kavga sona ererken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin kaza tutanağı düzenlemesinin ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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