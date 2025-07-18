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Durak Ünal sırra kadem bastı! Ekipler her yerde onu arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Durak Ünal sırra kadem bastı! Ekipler her yerde onu arıyor
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat’ın Aydıncık ilçesindeki kaybolan 95 yaşındaki Durak Ünal’ı arama çalışmaları beşinci gününde devam etti. Ancak Ünal’dan henüz hiçbir ize rastlanmadı.

Aydıncık ilçesi Baştürk Köyünde ikamet eden Alzheimer hastası 95 yaşındaki Durak Ünal’ı arama çalışmaları sürüyor. 

Durak Ünal sırra kadem bastı! Ekipler her yerde onu arıyor - 1. Resim

KÖY HALKI DA KATILDI

Arama çalışmalarının beşinci gününde arama çalışmalarına çevre illerden katılan AFAD ekiplerinin yanı sıra, Jandarma, MEB AKUB personeli ile bölgeyi tanıyan köy halkıda katılıyor. 

Durak Ünal sırra kadem bastı! Ekipler her yerde onu arıyor - 2. Resim

5 gün süren arama çalışmaları henüz sonuç vermezken Ünal'dan herhangi bir ize rastlanılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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