Durak Ünal sırra kadem bastı! Ekipler her yerde onu arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Temmuz 2025 17:15 - Güncelleme: 18 Temmuz 2025 17:16 - Güncelleme:

Yozgat’ın Aydıncık ilçesindeki kaybolan 95 yaşındaki Durak Ünal’ı arama çalışmaları beşinci gününde devam etti. Ancak Ünal’dan henüz hiçbir ize rastlanmadı.

Aydıncık ilçesi Baştürk Köyünde ikamet eden Alzheimer hastası 95 yaşındaki Durak Ünal’ı arama çalışmaları sürüyor. KÖY HALKI DA KATILDI Arama çalışmalarının beşinci gününde arama çalışmalarına çevre illerden katılan AFAD ekiplerinin yanı sıra, Jandarma, MEB AKUB personeli ile bölgeyi tanıyan köy halkıda katılıyor. 5 gün süren arama çalışmaları henüz sonuç vermezken Ünal'dan herhangi bir ize rastlanılamadı. İlgili Haber Onlarca ekip günlerdir onu arıyordu... Bulunan adamın ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti: Bunun için miydi! 14 yaşındaki Rojda’dan haber yok! Ailesi çağrıda bulundu

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Melin Öztürk