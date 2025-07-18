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14 yaşındaki Rojda’dan haber yok! Ailesi çağrıda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 yaşındaki Rojda’dan haber yok! Ailesi çağrıda bulundu
Çukurca, Kayıp Kız, Arama, Jandarma, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş'in bulunması için ekipler seferber oldu. Rojda’nın ailesi genç kızı görenlerin jandarma ile irtibata geçmesini istedi.

Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde ikamet eden ve önceki gün öğle saatlerinde kendisinden haber alınamayan Rojda Asmin Ediş için ailesi durumu hemen jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi. 

14 yaşındaki Rojda’dan haber yok! Ailesi çağrıda bulundu - 1. Resim

EKİPLER HER YERDE ARIYOR

İhbarın ardından bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sabah saatlerinde Çığlı köyüne ulaşarak arama faaliyetlerine başladı. 

Ekipler, köyün çevresi başta olmak üzere evler, ağaçlık alanlar ve dere yataklarında detaylı arama çalışmaları yürütüyor.

14 yaşındaki Rojda’dan haber yok! Ailesi çağrıda bulundu - 2. Resim

KÖYLÜLER DE DESTEK OLDU

Kayıp kızın bulunması için yürütülen çalışmalar aralıksız şekilde devam ederken, köylüler de ekiplere destek veriyor. Yetkililer, herhangi bir bilgi ya da görgü tanığının jandarma ile irtibata geçmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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