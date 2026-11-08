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Düzce Valiliği önünde bomba alarmı! Ekipler harekete geçti, fünye ile patlatıldı

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Düzce Valiliği önünde bomba alarmı! Ekipler harekete geçti, fünye ile patlatıldı
Başlık ResmiDüzce Valiliği önünde bomba alarmı! Ekipler harekete geçti, fünye ile patlatıldı

Düzce Valiliği önüne bırakılan sahipsiz paket, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının fünye ile kontrollü şekilde patlattığı paketten herhangi bir tehlikeli madde çıkmadı.

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Düzce Valiliği önünde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Valilik binası önündeki çimlerin kenarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakılan paket, vatandaşların dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Düzce Valiliği önünde bomba alarmı! Ekipler harekete geçti, fünye ile patlatıldı
Başlık ResmiDüzce Valiliği önünde bomba alarmı! Ekipler harekete geçti, fünye ile patlatıldı

YOL TRAFİĞE KAPANDI, PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, Valilik Kavşağı’nı trafiğe kapatarak, şüpheli paketin çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Olay yerine çağrılan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından şüpheli paketi fünye ile kontrollü şekilde patlattı.

Düzce Valiliği önünde bomba alarmı! Ekipler harekete geçti, fünye ile patlatıldı
Başlık ResmiDüzce Valiliği önünde bomba alarmı! Ekipler harekete geçti, fünye ile patlatıldı

PAKET BOŞ ÇIKTI

Patlatma sonrası yapılan incelemede, paketin boş olduğu belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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