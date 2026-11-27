Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, bir şahıs tarafından bıçaklandı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen akademisyen hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs, suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalandı.

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İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde B.V. (28) isimli şüpheli, Prof. Dr. Aysun Doğan'ı kesici aletle yaraladı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Hayati tehlikesi bulunmayan Doğan, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli B.V.’yi suç aletiyle birlikte yakaladı.

ÇOK SAYIDA PSİKİYATRİ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin geçmişe yönelik çok sayıda psikiyatri kaydının bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi. Olayla ilgili adli işlemlerin Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

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ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da açıklama yayınlandı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan, ilk belirlemelere göre üniversitemiz öğrencisi olduğu tespit edilen bir kişinin kesici ve delici aletle saldırısına uğramıştır. Olayın hemen ardından personelimiz ve öğrencilerimiz saldırgana müdahale etmiş, saldırgan güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Prof. Dr. Aysun Doğan’a acil müdahalede bulunulmuş ve gerekli tedavi uygulanmıştır. Sağlık durumu iyi olan hocamızın durumu başhekimimiz ve hastane yönetimimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

Açıklamanın devamında, "Ege Üniversitesi olarak hocamıza yönelik bu saldırıyı ve şiddetin her türlüsünü en güçlü şekilde kınıyoruz. Üniversitemizde şiddete hiçbir şartta müsamaha gösterilemez. Prof. Dr. Aysun Doğan’a ve mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bornova Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBornova

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