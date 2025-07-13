Eğlence mekanı savaş alanına döndü! Çalışanlar, kadın turistleri tekme tokat dövdü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çalışanlar ve kadın turistler arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından mekan çalışanları, kadın turistleri feci şekilde darbetti.

Marmaris'te bulunan bir eğlence mekanında çalışanların kadın müşterileri darbettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda bahse konu olayın 2 Haziran 2025 günü saat 23.25 sıralarında gerçekleştiğini ve iş yerine müşteri olarak giden kimlik bilgileri tespit edilemeyen yabancı uyruklu şahısların hesap yüzünden iş yeri çalışanlarıyla tartıştıklarını ve konunun kavgaya dönüştüğünü belirledi.

5 MEKAN ÇALIŞANI GÖZALTINDA

Yabancı uyruklu kadın şahısları darbeden iş yeri çalışanları M.A., Ş.E., E.S.Y., U.T. ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olay günü tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.