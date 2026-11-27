TikTok canlı yayınlarıyla kandırdıkları Özbekistan ve Kazakistan uyruklu kadınların pasaport ve paralarına el koyarak zorla çalıştıran şebekeye yönelik iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Paravan şirket kuran, aralarında bir avukatın da olduğu 8 şüpheli için 168'er yıla kadar hapis istendi.

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İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu TikTok üzerinden iş vaadiyle ağlarına düşürdükleri yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştıran şebekeye yönelik soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, aralarında bir avukatın da bulunduğu 8 şüpheli hakkında ayrı ayrı 168 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

CANLI YAYINLARLA İŞ VAADİNDE BULUNDULAR

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şüpheliler, TikTok üzerinde açtıkları canlı yayınlar aracılığıyla Özbekistan ve Kazakistan uyruklu kadınlara ulaştı. Şebeke üyeleri, iş bulma vaadiyle ikna ettikleri kadınları bu yöntemle İstanbul'a getirdi.

PASAPORTLARINA EL KOYUP ZORLA ÇALIŞTIRDILAR

Sabah'ta yer verilen habere göre, İstanbul'a getirilen kadınların pasaportlarına şebeke üyeleri tarafından el konuldu. Belgeleri alınan mağdurlar, şebekenin kontrolü altında zorla çalıştırıldı.

KAZANÇLARINA 'KOMİSYON' BAHANESİYLE EL KONULDU

Mağdurların zorla çalıştırılmaları karşılığında elde ettikleri gelirlere de şebeke tarafından el konuldu. Şüphelilerin, kadınların kazandıkları paralara "komisyon ücreti" bahanesiyle müdahale ettikleri tespit edildi.

PARAVAN ŞİRKET VE HUKUKİ KILIF DETAYI

Faaliyetlerini gizlemek isteyen şebekenin İstanbul'da paravan bir danışmanlık şirketi kurduğu belirlendi. İddianamede, şüpheliler arasında yer alan bir avukatın da bu yapılanmaya hukuki kılıf sağladığı kaydedildi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, firari şüpheli Mehmet Melih İpekçi hakkında yakalama kararı çıkarılması istendi. Savcılık ayrıca, suç faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen danışmanlık şirketinin faaliyetlerinin durdurulmasını talep etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | İstanbul Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİİstanbul

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