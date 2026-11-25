Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçakla yaralayan CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet K.'nin yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada savunma yapan sanık, olay günü alkol aldığını belirterek saldırıyı korku ve panikle gerçekleştirdiğini öne sürdü.

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Gaziantep'te Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet K. hakim karşısına çıktı.

Davanın ilk duruşması, Gaziantep 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"OLAY GÜNÜ ALKOL ALMIŞTIM"

Savunmasında olay öncesinde yaşanan tartışmalara değinen Seydi Ahmet K., Yeni Parti'ye atanan il başkanlarıyla bir mekanda yemek yedikleri sırada tartışma yaşadıklarını, daha sonra aralarının düzeldiğini anlattı.

Olay günü evinde alkol aldığını söyleyen sanık, Melih Meriç'in kendisini telefonla arayarak hakaret ettiğini ve evinin önüne geleceğini söylediğini öne sürdü.

Meriç'in olaydan kısa süre önce yeniden arayarak konumunu istediğini belirten Seydi Ahmet K., ardından milletvekilinin sitenin önünde olduğunu söylemesi üzerine aşağı indiğini ifade etti.

Sanık, Meriç'in korumasının bulunması ve silah taşıdığını bilmesi nedeniyle korktuğunu ileri sürerek evdeki meyve bıçağını pantolonunun arka cebine koyup dışarı çıktığını söyledi.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAĞI SAVURDUM"

Sitenin girişinde karşılaştıklarında Meriç'in kendisine hakaret ettiğini ve yumruk attığını iddia eden sanık, yaşanan arbede sırasında yere düştüğünü ya da geriye doğru tökezlediğini anlattı. Bıçağı çıkararak milletvekilini bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığını savunan Seydi Ahmet K., çevredekilerden de yardım istediğini belirtti.

Meriç'in kendisine yönelik hareketlerini sürdürdüğünü öne süren sanık, "Ben de bu sırada elimdeki bıçakla kendimi korumak amaçlı kendisine doğru bıçağı savurdum. Bu sırada ben bıçağın kendisine isabet edip etmediğini dahi anlamadım. Birkaç saniye sonra gömleğinde kan lekelerini görünce yaralandığını fark ettim" dedi.

Olayın ardından çevredekilerden ambulans çağırmalarını istediğini anlatan sanık, daha sonra oğlunu aradığını ve hastane bahçesine giderek bıçağı attığını söyledi.

Kaçma amacı olmadığını savunan Seydi Ahmet K., "Vekil benim dostumdur. Onu öldürmek gibi bir düşüncem asla yoktu. Vekil olay günü alkollüydü. Çok pişmanım, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Melih Meriç

MAHKEMEDEN TUTUKLULUK VE TAHLİYE KARARI

Duruşmada mağdur vekilinin avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanıkların tutukluluk hallerinin sürmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Melih Meriç'in bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar verdi. Meriç'in tedavi gördüğü hastaneden uygulanan tedavilere ve ameliyat notlarına ilişkin kayıtların gönderilmesini isteyen heyet, belgelerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na iletilmesine hükmetti.

Adli Tıp Kurumundan, Meriç'in mevcut rahatsızlığının bıçakla yaralanmasından mı yoksa hastanede uygulanan tedaviden mi kaynaklandığının belirlenmesi için rapor hazırlanması istendi.

Mahkeme, Abuzer Ç.'nin adli kontrol tedbirini kaldırırken Hakan K.'nin tahliyesine, Seydi Ahmet K.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı İbni Sina Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile CHP eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet K. arasında bir ziyaret sırasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Seydi Ahmet K., Meriç'e bıçakla saldırdı. Yaralanan milletvekili, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Seydi Ahmet K. ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan K. tutuklandı.

Öte yandan, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçen Seydi Ahmet K., il yönetim kurulu toplantısının ardından partiden ihraç edilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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