Eskişehir'de parkın tuvaletinde silahla vurulmuş ölü şahıs bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin tuvaletinde bir şahıs silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayın intihar olduğu düşünülürken olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin tuvaletinde bir kişi silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunurken, polis ekipleri tarafından olayla alakalı inceleme başlatıldı.

Olay, bugün saat 12.00 civarında Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yaşandı. Öne sürülene göre, bölgedeki tuvaletten silah sesi geldiğini duyan bir vatandaş, durumu çim biçen görevlilere haber verdi. Tuvalete giden görevliler, içeride silahla vurulmuş şekilde kanlar içinde kalan bir erkek gördüler.

Eskişehirde parkın tuvaletinde silahla vurulmuş ölü şahıs bulundu

İNTİHAR OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İhbar sonrasında bölgeye polis ve sağlık birimleri gönderildi. Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bahse konu şahsın kendi canına kıydığı düşünülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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