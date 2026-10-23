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Evde bırakıp balayına gittiler! Genç çiftin düğünde takılan altınları böyle çalındı

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Edirne'de evlenen Yağız ve Yaran çiftçi balayına giderken düğünde takılan altınlarını evdeki kasasın içine koydu. Balayı dönüşü altınların çalındığını fark eden yeni evli çiftin coşkularını yerine kabusa bıraktı. Altınlardan geriye sadece düğün gecesindeki fotoğrafları kalırken, genç çift altınlarının bulunmasını istedi.

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Edirne'de balayı dönüşü kasadaki 2,5 milyon lira değerindeki düğün takıları çalınan genç çift ve aileleri altınların bulunmasını isterken, geriye düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı.

Evde bırakıp balayına gittiler! Genç çiftin düğünde takılan altınları böyle çalındı
Başlık ResmiEvde bırakıp balayına gittiler! Genç çiftin düğünde takılan altınları böyle çalındı

KASADAN ÇALINDI

Edirne'de 19 Eylül'de dünyaevine giren 28 yaşındaki Yaren Solmaz Namlıcı ve Yağız Namlıcı çiftinin evindeki kasada sakladıkları yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki düğün takıları çalındı.

Evde bırakıp balayına gittiler! Genç çiftin düğünde takılan altınları böyle çalındı
Başlık ResmiEvde bırakıp balayına gittiler! Genç çiftin düğünde takılan altınları böyle çalındı

BİR HAFTA SONRA DÖNDÜLER

Bir hafta sonra balayı dönüşü kontrol ettikleri altınların yerinde olmadığını fark eden Namlıcı çifti, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen emniyet güçleri, evde detaylı inceleme yaptı.

Evde bırakıp balayına gittiler! Genç çiftin düğünde takılan altınları böyle çalındı
Başlık ResmiEvde bırakıp balayına gittiler! Genç çiftin düğünde takılan altınları böyle çalındı

ALTINLARDAN GERİYE FOTOĞRAF KALDI

Büyük üzüntü yaşayan yeni gelin Yaren Solmaz Namlıcı ile annesi Şaziye Solmaz, altınların bir an önce bulunması ve şüphelilerin yakalanması için yetkililerden yardım istedi. Geriye ise düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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