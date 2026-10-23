Evde bırakıp balayına gittiler! Genç çiftin düğünde takılan altınları böyle çalındı
Edirne'de evlenen Yağız ve Yaran çiftçi balayına giderken düğünde takılan altınlarını evdeki kasasın içine koydu. Balayı dönüşü altınların çalındığını fark eden yeni evli çiftin coşkularını yerine kabusa bıraktı. Altınlardan geriye sadece düğün gecesindeki fotoğrafları kalırken, genç çift altınlarının bulunmasını istedi.
Edirne'de balayı dönüşü kasadaki 2,5 milyon lira değerindeki düğün takıları çalınan genç çift ve aileleri altınların bulunmasını isterken, geriye düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı.
KASADAN ÇALINDI
Edirne'de 19 Eylül'de dünyaevine giren 28 yaşındaki Yaren Solmaz Namlıcı ve Yağız Namlıcı çiftinin evindeki kasada sakladıkları yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki düğün takıları çalındı.
BİR HAFTA SONRA DÖNDÜLER
Bir hafta sonra balayı dönüşü kontrol ettikleri altınların yerinde olmadığını fark eden Namlıcı çifti, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen emniyet güçleri, evde detaylı inceleme yaptı.
ALTINLARDAN GERİYE FOTOĞRAF KALDI
Büyük üzüntü yaşayan yeni gelin Yaren Solmaz Namlıcı ile annesi Şaziye Solmaz, altınların bir an önce bulunması ve şüphelilerin yakalanması için yetkililerden yardım istedi. Geriye ise düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.