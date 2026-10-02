Evlerinin camından peş peşe atladılar! Anne öldü, baba ve 5 yaşındaki çocuk yaralı
Gaziantep'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kadın 2. kattaki evlerinin penceresinden atladı. Kadının arkasından eşi ve 5 yaşındaki çocuğu da atlarken anne hayatını kaybetti, baba ve çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Abdülhamit Han Mahallesi, akşam saatlerinde kan donduran bir aile faciasına sahne oldu.
İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.Y. (31), oturdukları 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı. Kadının ardından kocası M.Y. (36) ve çocukları L.C. (5) de pencereden kendilerini aşağı bıraktı.
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Olayı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
ANNE ÖLDÜ, BABA AĞIR YARALI
Hastaneye kaldırılan S.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının eşi M.Y. ile oğulları L.C.'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve M.Y.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.