Gaziantep'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kadın 2. kattaki evlerinin penceresinden atladı. Kadının arkasından eşi ve 5 yaşındaki çocuğu da atlarken anne hayatını kaybetti, baba ve çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Abdülhamit Han Mahallesi, akşam saatlerinde kan donduran bir aile faciasına sahne oldu.

İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.Y. (31), oturdukları 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı. Kadının ardından kocası M.Y. (36) ve çocukları L.C. (5) de pencereden kendilerini aşağı bıraktı.

Evlerinin camından peş peşe atladılar! Anne öldü, baba ve 5 yaşındaki çocuk yaralı

Olayı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Evlerinin camından peş peşe atladılar! Anne öldü, baba ve 5 yaşındaki çocuk yaralı

ANNE ÖLDÜ, BABA AĞIR YARALI

Hastaneye kaldırılan S.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının eşi M.Y. ile oğulları L.C.'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve M.Y.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Evlerinin camından peş peşe atladılar! Anne öldü, baba ve 5 yaşındaki çocuk yaralı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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