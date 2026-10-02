Türkiye terörle mücadelede yeni bir döneme girerken, güvenlik gündeminin başına bu kez organize suç örgütleri yerleşti. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan çeteler için de düğmeye basıldığını belirterek 714 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Çiftçi ayrıca uyuşturucu operasyonlarından okul çevrelerindeki denetimlere kadar birçok başlıkta çarpıcı rakamlar paylaştı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, AK Parti Yalova İl Başkanlığı ziyaretinde Türkiye'nin güvenlik gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinden organize suç örgütleriyle mücadeleye, uyuşturucu operasyonlarından okul güvenliğine ve sahipsiz sokak hayvanlarına kadar birçok başlıkta açıklama yapan Çiftçi, devlet kurumlarının süreci yakından takip ettiğini söyledi.

Açıklamasında Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Çiftçi "Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, MİT Başkanlığı, devletin diğer organlarıyla süreci büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Çünkü 50 yıllık bir terör belasından kurtulmak üzereyiz" diye konuştu.

Ülkede iki yıldır şehit vermemenin çok önemli olduğunu aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, şu anda daha önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar hem iç hem dış konjonktür açısından son derece güzel ilerliyor. İnşallah bu şekilde de devam edecek ve süreç, başarıya ulaşmış olacak. Bu terör belasından devletimizi, milletimizi kurtarmış olacağız. Bununla da sınırlı kalmayacak. Terörsüz bölgeyle beraber Suriye'de, Irak'ta da güzel gelişmeler oluyor. İnşallah İran'da da bu süreç, başarıya ulaşacak ve terörsüz Türkiye, terörsüz bölge tamamen hayata geçmiş olacak"

Çeteler sınırı aştı, Bakan Çiftçi peşlerini bırakmadı: Bunlara meydan vermeyeceğiz

TERÖR BİTTİ, ÇETELER BAŞLADI

Çiftçi, Terörsüz Türkiye ile bir yola girildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bundan kaynaklanan boşluğu doldurmak isteyen organize suç çeteleri var. Biz, bunlara 'yeni nesil organize suç örgütleri', 'üçüncü nesil suç çeteleri', 'şehir eşkıyaları' diyoruz. Bunlar, vatandaşımızın evini, iş yerini, aracını kurşunluyor, haraç istiyorlar. Vatandaşımızı canından bezdiriyorlar. Bunlarla kararlı şekilde mücadele ediyoruz.

"BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNU ÇÖKERTTİK"

İçişleri Bakanlığı olarak 2026 yılını yeni nesil suç örgütleriyle mücadele yılı, uyuşturucuyla mücadele yılı ilan ettik. Bu yıl 9 ayda 600 yeni nesil suç örgütüne yönelik, 1675 operasyon gerçekleştirmişiz. Bunların bazıları, uluslararası bağlantısı olan, bazıları ulusal çapta faaliyet gösteren suç örgütleri, bazıları bölgesel, bazıları yerel çapta. Büyük bir çoğunluğunu çökerttik. Hedefimiz, sene sonuna kadar bunların büyük bir kısmının faaliyet alanlarını daraltmak ve tamamen çökertmek. Bununla ilgili mücadelemiz kesintisiz devam ediyor."

Bazı suç örgütü mensuplarının yurt dışına kaçtığını aktaran Çiftçi, "Bunları yurt dışında da takip etmeye devam ediyoruz, izini sürüyoruz. Nereye giderlerse gitsinler, dünyanın hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar, takip edip bulundukları yerlerden getirmeye ve adalete teslim etmeye azmettik. Bununla ilgili mücadelemizi, kesintisiz devam ettiriyoruz" ifadesini kullandı.

Çeteler sınırı aştı, Bakan Çiftçi peşlerini bırakmadı: Bunlara meydan vermeyeceğiz

ÇETELERE YURT DIŞINDA DA MEYDAN YOK!

Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların kaçıp saklandıkları ülkelere ziyaretler gerçekleştiriyorum. İçişleri Bakanları ile görüşüyorum. Bunların iadesini sağlamak istiyoruz. Yeni nesil organize suç örgütlerinden 714 kişinin iadesini sağladık, bu yıl içinde. Daha aradıklarımız var. İnşallah önümüzdeki günlerde başka ülkelere de gideceğim ve bunları takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü gittikleri yerlerde de vatandaşımızı rahatsız ediyorlar. Almanya'da da iş yeri, araç kurşunluyorlar, haraç istiyorlar, vatandaşımızın iş yerine, evine çökmeye çalışıyorlar. Diğer ülkelerde de bunlara fırsat ve meydan vermeyeceğiz"

40 BİN UYUŞTURUCU OPERASYONU!

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına değinen Çiftçi, bu yıl uyuşturucu madde satanlara, pazarlayanlara, baronlara, bu işlerle uğraşanlara 40 bin operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Çiftçi, bu operasyonlarda 33 bin 750 kişinin tutuklanmasını sağladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili mücadelemiz, kararlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda Türkiye'deki bütün açık ve kapalı cezaevlerinde bulunan kişi sayısı, 432 bin. Bunun 113 bini, uyuşturucu suçlarından dolayı içeride. Bu, her yere yayılmış durumda. Hem arzı hem de talebi baskılama yönünde İçişleri Bakanlığı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, valilikler, kaymakamlıklar ile ciddi bir mücadele yürütüyoruz"

Çeteler sınırı aştı, Bakan Çiftçi peşlerini bırakmadı: Bunlara meydan vermeyeceğiz

OKUL GÜVENLİĞİ

Okullarda ve okul çevresinde güvenlik tedbirlerini arttırdıklarını anlatan Çiftçi, okulların etrafında asayiş ve narkotik uygulamalarının da artırıldığını, okulların yakınlarındaki internet kafeler, oyun salonları, çocukların gidebileceği yerlerin daha sıkı denetimden geçirileceğini dile getirdi.

Ailelere çağrıda bulunan Çiftçi, "Aileler, lütfen çocuklarını takip etsinler, çocuklarına sahip çıksınlar. Çocuk sabahleyin evden çıktığı zaman nereye gidiyor? Acaba okula gidiyor mu? Okuldan çıktıktan sonra doğrudan okula geliyor mu? Nerelere takılıyor? Kimlerle arkadaşlık yapıyor? Bunları da ailelerin takip etmesi gerekiyor" dedi.

Çiftçi, ailelere, topluma, devletin diğer kurumlarına düşen görevler de olduğunun altını çizerek, şunları belirtti:

"Yeni nesil suç örgütleri, genelde 15-18 yaş arasındaki çocukları kullanıyor. Annesi, babası ayrılmış, anne, baba sevgisinden mahrum olan çocuklara para veriyorlar. Onlara sahte bir aidiyet duygusu vaat ediyorlar. Bunları kendi örgütlerinin elemanları yapıyorlar ve eylemlerinde kullanıyorlar. Bazen vaat ettikleri parayı da vermiyorlar. Yazık değil mi bu çocuklarımıza? Bunlar, bizim çocuklarımız, evlatlarımız. Bunların hepsine hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor."

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI

Sahipsiz sokak hayvanları konusunu hassasiyetle takip ettiklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak, yasanın bize verdiği görevi yerine getiriyoruz ve bugün itibariyle de yüzde 99,7 oranına ulaşmış durumdayız, tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarını toplama noktasında. Biz, görevimizi yapıyoruz. Hepimiz yaşadık, biliyoruz. Büyüklerimiz, dedelerimiz, sabah namazına, yatsı namazına gidemez duruma gelmişti. Hanımlar, sokağa çıkamaz hale gelmişti. Saldırıyorlar, bunu televizyonlarda hepimiz gördük, bu görüntüleri izledik. Çocuklar, parka gidemez oldu. Kaç tane çocuğu parçaladılar. Demek ki buna başka bir tedbir almak, formül bulmak gerekiyordu. Formül de belli oldu şimdi. Artık, sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam alanları, sokaklar değil.

SON İKİ İL KALDI

Çünkü sokak, açlık, hastalık, yaşam hakkının riske girmesi demek, hayvanlar açısından. Trafik kazalarına sebebiyet veriyor, sahipsiz sokak hayvanları. Bazen açlıktan, hastalıktan da ölüyorlar. Şu andaki sistem daha iyi değil mi? Belediyeler, barınakta bunları topluyor, orada besliyor, tedavilerini yapıyor, kısırlaştırıyorlar. İsteyenler varsa sahiplendiriyorlar. Toplumu, hayvanseverleri, davet ediyorum. Hayvanseverler gelsinler, barınaklardaki hayvanlardan birer, ikişer sahiplensinler, baksınlar evlerinde."

Çiftçi, İstanbul'da 15 Ekim'e, Diyarbakır'da 30 Ekim'e kadar bütün sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmış olacağını belirterek, "Şu anda iki ilimiz kaldı, İstanbul ve Diyarbakır. İçişleri Bakanlığı olarak toplumun önemli bir problemini de bu ayın sonunda tamamen çözüme kavuşturmuş olacağız. Bu konuda kararlıyız. Üzerimize düşeni yapmak konusunda da elimizden geldiği kadar çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çiftçi, ardından MHP Yalova İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala