Melisa Şenolsun’dan uyuşturucu testi açıklaması: Şaşkınlıkla öğrendim

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Şenolsun’dan biyolojik örnekler alınmıştı.

Oyuncunun saç örneğinde pozitif bulgu tespit edildiği yönündeki haberlerin gündeme gelmesinin ardından Şenolsun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna açıklama yaptı.

Kan ve idrar örneklerinin negatif sonuçlandığını belirten Melisa Şenolsun, saç örneğinde pozitif bulguya rastlandığını basına yansıyan haberler aracılığıyla öğrendiğini ve bu durum karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Şenolsun, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Hakkımda bugün basına yansıyan haberleri üzüntüyle takip ediyorum. Yapılan incelemelerde kan ve idrar örneklerimin negatif sonuçlanmasına rağmen, saç örneğimde pozitif bir bulguya rastlandığını şaşkınlıkla öğrendim. Uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığımı bir kez daha açık ve net bir şekilde belirtmek isterim. Bu nedenle, kan ve idrar örneklerimin negatif olmasına karşın saç örneğimde ortaya çıkan bulgunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu konuda gerekli incelemelerin tekrarlanması için avukatım aracılığıyla ilgili adli makamlara başvuracağım. Süreç henüz devam ederken hakkımda yapılan yorumları üzüntüyle takip ediyorum. Gerçeğin en kısa zamanda ortaya çıkacağına inancım tamdır. Sevgilerimle, Melisa Şenolsun.”